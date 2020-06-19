Более 840 человек выздоровели после COVID-19 в Санкт-Петербурге за сутки – оперштаб

В Санкт-Петербурге за сутки выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 847 человек, заразились 228, общее число заражённых достигло 21 734, сообщает городской оперативный штаб.

«Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 21 734 случая заражения COVID-19. Умерло 793 человека. Выздоровело 12 171 человек», — говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 23 428 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2836 человек, из них 46 — в обсерваторе, 755 — на самоизоляции, 2035 — контактные.