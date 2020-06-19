Образовательный бизнес Ленобласти поддержат субсидиями

Предприниматели области, реализующие проекты дистанционного образования, выделят субсидий в размере 30 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, теперь дистанционное образование добавлено в перечень возможных получателей субсидии из числа социальных предпринимателей.

Заявки на субсидии принимаются по 14 июля 2020 года. Подробная информация о порядке их предоставления и условиях участия размещена на сайте 813.ru.

Вам будет интересно Социально значимые компании из Ленобласти получили 14 млн рублей субсидий Субсидии из областного бюджета по итогам конкурса были распределены между 42 предприятия малого бизнеса из социальной сферы. Как рассказали в пресс-службе... 29.05.2020 213

Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас регион разрабатывает план конкретных действий по поддержке экономики на ближайшие два года, который станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии социально-экономического развития области с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях с COVID-19.