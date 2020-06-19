Образовательный бизнес Ленобласти поддержат субсидиями

Предприниматели области, реализующие проекты дистанционного образования, выделят субсидий в размере 30 млн рублей
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, теперь дистанционное образование добавлено в перечень возможных получателей субсидии из числа социальных предпринимателей.
Заявки на субсидии принимаются по 14 июля 2020 года. Подробная информация о порядке их предоставления и условиях участия размещена на сайте 813.ru.
Вам будет интересно
Субсидии из областного бюджета по итогам конкурса были распределены между 42 предприятия малого бизнеса из социальной сферы. Как рассказали в пресс-службе...
29.05.2020 213
Как уже ранее писал ivbg.ru, сейчас регион разрабатывает план конкретных действий по поддержке экономики на ближайшие два года, который станет основой для «перезапуска» реализации Стратегии социально-экономического развития области с учетом обновленных целей и в сложившихся условиях с COVID-19.