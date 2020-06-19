Бородатый и татуированный грабители отобрали кроссовки у жителя Бугров

В полицию Всеволожского района 18 июня обратился 34-летний житель Бугров. В подъезде многоэтажного дома его ограбили двое – один с бородой, другой с татуировкой на руке.

Грабители избили жертву и сняли с него кроссовки Fila. Один из ударов разбил принадлежащий пострадавшему мобильный телефон Huawei. Из особых примет нападавших мужчина запомнил бороду и татуировку медведя на руке.

Редакция ivbg.ru напоминает: похожие злоумышленники с бородой и татуировкой избили и ограбили двух братьев в Щеглово. Чтобы отдать грабителям деньги, пострадавшим пришлось снимать их в банкомате.