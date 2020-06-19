Фтизиатр из Сланцев стала одним из лучших врачей России

В министерстве здравоохранения РФ назвали имена лучших врачей России.

Из 526 участников были определены 87 победителей Всероссийского конкурса врачей в 29 различный номинациях. Среди них врач из Сланцев в Ленобласти – заведующая консультативным детским отделением, врач-фтизиатр ГКУЗ «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» Наталья Бармина. Она заняла второе место в номинации “Лучший фтизиатр”.

Победители и лауреаты получат не только признание, но и денежное поощрение: 500 тыс. , 300 тыс. и 200 тыс. рублей за первое, второе и третье место соответственно.