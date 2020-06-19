СМИ: ребенка сбили на «зебре» в Петербурге – предположительно, за рулем была дочь экс-депутата

СМИ расходятся в мнениях относительно личности человека, находившегося за рулем автомобиля.

Государственный номер этого Range Rover до 2019 года был закреплен за белым Mini Cooper. На этом автомобиле ездила Яна Волчек – дочь влиятельного предпринимателя и бывшего депутата Государственной думы от ЛДПР Дениса Волчека. На момент подготовки публикации он проходит обвиняемым по делу об особо крупном мошенничестве.

Некоторые СМИ сообщили, что за рулем автомобиля находился молодой мужчина. А свидетельница, изначально говорившая о женщине за рулем, изменила показания. Однако, согласно записи, опубликованной в telegram-канале Mash на Мойке, Range Rover управляла именно женщина. Отметим, что камера установлена на доме № 50 по Чкаловскому проспекту, на месте ДТП.

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