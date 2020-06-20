В Сосновом Бору 87-летний мужчина выпал из окна больницы

Вчера утром, 19 июня, в полицию поступило сообщение о происшествии на улице Больничный городок в Сосновом Бору. На месте было обнаружено тело 87-летнего мужчины.
По предварительной информации, тело лежало у здания ЦМСЧ № 38. Мужчина выпал из окна отделения терапии на седьмом этаже.
Пациент был прописан в Сосновом Бору. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее в Гатчине из окна отделения травматологии выпал мужчина, после чего попал в реанимацию. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелые травмы.