Велосипедист попал под колеса легковушки в Петербурге

Сегодня утром, 20 июня, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на Петербургском шоссе.

Уточняется, что дорожное происшествие произошло неподалеку от «Макаровки»: иномарка Toyota сбила велосипедиста на пешеходном переходе.

«Я проезжала мимо… Первыми пожарные приехали и капот пытались поднять, чтобы, видимо, предотвратить воспламенение в двигателе. Парень лежал, все время шевелился, разговаривал с пожарными», — сообщила очевидица.

По ее словам, вскоре приехали медики и начали осматривать пешехода, однако его долго не грузили на носилки — велосипедист при каждом прикосновении сильно стонал.