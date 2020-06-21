Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 21 июня, за последние сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Они проживают в населенных пунктах 15 районов Ленинградской области.

Вылечились при этом за указанный период 45 человек. Тем не менее, последние случаи были выявлены в следующих населенных пунктах: