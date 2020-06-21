Населенные пункты Ленобласти, где выявили новых зараженных коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба на 21 июня, за последние сутки коронавирус подтвердился у 52 человек. Они проживают в населенных пунктах 15 районов Ленинградской области.
Вылечились при этом за указанный период 45 человек. Тем не менее, последние случаи были выявлены в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2);
- Волосовский район: Волосово (+2), Торосово (+1);
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+3), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Гарболово (+1);
- Выборгский район: Выборг (+2);
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Никольское (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+3), Сяськелево (+1), Торфяное (+1);
- Кингисеппский район: Ополье (+1), Ивангород (+1);
- Киришский район: Кириши (+4);
- Кировский район: Отрадное (+1), Павлово (+1);
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1);
- Ломоносовский район: Оржицы (+1);
- Лужский район: Луга (+1), Ям-Тесово (+1);
- Приозерский район: Приозерск (+1), Мельниково (+1), Кузнечное (+1);
- Сланцевский район: Сланцы (+1);
- Тихвинский район: Тихвин (+3), Березовик (+1);
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2), Жары (+1).
Напомним, согласно данным на 21 июня в России за сутки коронавирус выявили у 7728 человек, при этом 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 584 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 111 летальных исходов, выздоровело 339 711 человек.