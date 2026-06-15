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Новости Происшествия

Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе

В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.

Появились кадры с места столкновения "Лады" и "Камаза" во Всеволожском районе - В результате ДТП помощь спасателей и врачей потребовалась водителю легкового авто.
Фото: ЛЕНОБЛПОЖСПАС

Появились подробности аварии, случившейся 15 июня во Всеволожском районе между «Ладой Ларгус» и грузовиком «Камаз». Кадры с места ЧП приводит ГКУ «Леноблпожспас».

По имеющейся информации, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 13:51. В заявке указывалось о столкновении двух авто на 27-м километре внешнего кольца КАД в Бугровском городском поселении.

«Водитель «Лады» оказался заблокирован в деформированном автомобиле. Сотрудниками ГИБДД пострадавший был деблокирован», — указано в сообщении.

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Теги

Бугровское поселение авария кад
Новости Социум

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко

Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа. 

Началась прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко - Отвечать на вопросы местных жителей глава Ленобласти будет на протяжении одного часа.
Фото: Online47

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 июня проводит «прямую линию» с жителями региона.

Задать вопрос губернатору можно по следующим телефонным номерам:

♦ 006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в 47-м регионе. Звонок со стационарного телефона бесплатный.

♦ 7(81361)315-01 – звонок платный. Стоимость зависит от тарифа, установленного оператором связи.

Длиться прямая линия будет на протяжении часа - с 16 до 17 часов.

Теги

Александр Дрозденко прямая линия

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