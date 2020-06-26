Стало известно, где 26 июня зафиксированы 50 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Не зафиксировано новых случаев COVID-19 в пяти районах – Бокситогорском, Кировском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском.
Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Волосовский район:
- Волосово (+3);
- Кикерино (+1);
- Молочковицы (+1).
Волховский район:
- Волхов (+1).
Всеволожский район:
- Мурино (+2);
- Всеволожск (+4);
- Кудрово (+3);
- Старая (+1);
- Бугры (+1);
- Гарболово (+2);
- Дубровка (+1);
- Порошкино (+1).
Выборгский район:
- Приморск (+1).
Гатчинский район:
- Гатчина (+3);
- Сиверский (+1);
- Холоповицы (+1);
- Малое Верево (+1);
- Малые Колпаны (+2);
- Новый Учхоз (+1);
- Новый Свет (+1);
- Сяськелево (+1);
- Дружная Горка (+2).
Кингисеппский район:
- Кингисепп (+3).
Киришский район:
- Кириши (+1);
- Тихорицы (+1);
- Посадников Остров, СНТ «Луч» (+1).
Лодейнопольский район:
- Лодейное Поле (+1).
Ломоносовский район:
- Новоселье (+1).
Приозерский район:
- Приозерск (+1).
Тихвинский район:
- Тихвин (+5).
Тосненский район:
- Никольское (+1).