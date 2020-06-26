Стало известно, где 26 июня зафиксированы 50 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Не зафиксировано новых случаев COVID-19 в пяти районах – Бокситогорском, Кировском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

Волосово (+3);

Кикерино (+1);

Молочковицы (+1).

Волховский район:

Волхов (+1).

Всеволожский район:

Мурино (+2);

Всеволожск (+4);

Кудрово (+3);

Старая (+1);

Бугры (+1);

Гарболово (+2);

Дубровка (+1);

Порошкино (+1).

Выборгский район:

Приморск (+1).

Гатчинский район:

Гатчина (+3);

Сиверский (+1);

Холоповицы (+1);

Малое Верево (+1);

Малые Колпаны (+2);

Новый Учхоз (+1);

Новый Свет (+1);

Сяськелево (+1);

Дружная Горка (+2).

Кингисеппский район:

Кингисепп (+3).

Киришский район:

Кириши (+1);

Тихорицы (+1);

Посадников Остров, СНТ «Луч» (+1).

Лодейнопольский район:

Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район:

Новоселье (+1).

Приозерский район:

Приозерск (+1).

Тихвинский район:

Тихвин (+5).

Тосненский район: