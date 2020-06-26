Стало известно, где 26 июня зафиксированы 50 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Не зафиксировано новых случаев COVID-19 в пяти районах – Бокситогорском, Кировском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском.

Список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Волосовский район:

  • Волосово (+3);
  • Кикерино (+1);
  • Молочковицы (+1).

Волховский район:

  • Волхов (+1).

Всеволожский район:

  • Мурино (+2);
  • Всеволожск (+4);
  • Кудрово (+3);
  • Старая (+1);
  • Бугры (+1);
  • Гарболово (+2);
  • Дубровка (+1);
  • Порошкино (+1).

Выборгский район:

  • Приморск (+1).

Гатчинский район:

  • Гатчина (+3);
  • Сиверский (+1);
  • Холоповицы (+1);
  • Малое Верево (+1);
  • Малые Колпаны (+2);
  • Новый Учхоз (+1);
  • Новый Свет (+1);
  • Сяськелево (+1);
  • Дружная Горка (+2).

Кингисеппский район:

  • Кингисепп (+3).

Киришский район:

  • Кириши (+1);
  • Тихорицы (+1);
  • Посадников Остров, СНТ «Луч» (+1).

Лодейнопольский район:

  • Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район:

  • Новоселье (+1).

Приозерский район:

  • Приозерск (+1).

Тихвинский район:

  • Тихвин (+5).

Тосненский район:

  • Никольское (+1).