Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем молодежи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сегодня, 27 июня, по случаю Дня молодежи обратился к молодому поколению жителей региона.

«От всей души поздравляю вас с Днём молодежи! Молодость — это время больших надежд и смелых мечтаний, движения вперед к своим целям и выбору своего жизненного и профессионального пути», — поделился губернатор.

Он отметил, что в 47 регионе живет активное, образованное молодое поколение, осознающее свою ответственность за будущее Ленинградской области и России.

«Мы это отчетливо увидели в работе ленинградских волонтеров в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Добровольцы незамедлительно присоединились к помощи людям старшего поколения и всем ленинградцам, кому нужна была их поддержка. Я выражаю глубокую благодарность всем, кто присоединился к движению активистов», — сообщил Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти добавил, что региональное правительство продолжит поддержку инициативной молодежи, будет способствовать раскрытию ваших талантов и достижению новых успехов.