Фонд друзей балтийской нерпы показал, как охотятся будущие «выпускники»

Фонд друзей балтийской нерпы показал кадры обучения будущих «выпускников» охоте на живую добычу. Нерпы питаются живой рыбой в бассейне, чтобы они смогли как можно быстрее адаптироваться к охоте в море.

«Важно, чтобы нерпы испытали ощущение сытости от живой добычи и смогли оттачивать свои охотничьи навыки в спокойной обстановке», — говорится в сообщении Фонда.

Уточняется, что привезенную работу нерпы ловят и начинают поедать, а после охоты долгое время пребывают в крайне возбужденном состоянии: «везде шмыгают, трясутся и требуют продолжения».