С 2021 года граждане 113 стран смогут въезжать в Россию по электронной визе

В МИД заявили, что граждане 113 стран смогут въезжать в Россию с помощью электронной визы. Удаленное получение документов наладят с января 2021 года.

В настоящий момент у России с 60 странами действует безвизовый режим. Граждане еще 53 стран — Евросоюза, Индии, Китая, Турции и др. — получат возможность оформить электронную визу. Речь идет о краткосрочных поездках до 16 дней.

Отмечается, что электронная виза будет действовать для поездок по всей стране, а не только в конкретный регион. Стоить такая виза будет порядка 50 долларов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что россияне смогут полететь за границу, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.