Мишустин: С 1 апреля число безработных в России выросло в 3,5 раза

При этом, по словам Михаила Мишустина, «резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать».

С 1 апреля число людей, которые официально зарегистрированы в органах службы занятости как безработные, выросло более чем в 3,5 раза, заявил премьер-министр России. При этом, судя по данным Министерства труда, “резкого, взрывного роста безработицы удалось избежать”.

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Ранее мы сообщали, что минимальное пособие по безработице увеличено с 1500 до 4500 рублей в месяц на период май-июль 2020 года. Также безработные с детьми получат дополнительные выплаты – по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.