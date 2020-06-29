Петербуржцев осудили за изготовление почти 4 кг синтетических наркотиков под Назией и Мгой

Трое наркодилеров из Петербурга получили от 15 до 17,5 лет колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, областной суд вынес приговор трем жителям Петербурга 26, 31 и 33 лет. По версии следствия, они совместно изготавливали наркотики в садоводстве «Импульс» у поселка Назия и в «Волне» неподалеку от Мги. Полиция изъяла у них более 3,8 кг.

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Суд признал мужчин виновными и назначил им 17 лет 6 месяцев, 16 лет и 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.