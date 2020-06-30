Тело пенсионерки нашли под окнами многоэтажки во Всеволожске

Предположительно, она выпала с балкона на черной лестнице. Личность погибшей устанавливается.

29 июня в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что под окнами многоэтажки на улице Ленинградской во Всеволожске обнаружено тело женщины. Прибывшие на место медики констатировали смерть. На вид погибшей около 65 лет. На теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Вам будет интересно Фото: девушка выпала из окна 17 этажа в Мурино В ночь с 24 на 25 июня, около 00:00, в полицию Всеволожского района сообщили о трупе девушки под окнами 25-этажного... 25.06.2020 441

Предположительно, она выпала с балкона пожарной лестницы. Документов при ней не было. Ее личность и обстоятельства случившегося устанавливаются.