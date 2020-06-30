Тупоператорам России рассказали о туристических возможностях 47 региона

Комитет по туризму Ленобласти провел серию ознакомительных вебинаров для сотни организаторов отдыха и путешествий

Во время вебинаров туроператорам рассказали не только о визитных карточках Ленобласти – Выборге, Старой Ладоге, Ивангороде, но и познакомили с менее известными усадьбами, памятниками войны, природными достопримечательностями. Многих туроператоров заинтересовали областные крестьянско-фермерские хозяйства , экофермы и экологические маршруты на особо охраняемых территориях.

Как уже писал ivbg.ru, в 47 регионе начинают появляться новые экологические маршруты и тропы, например, в 2018 году состоялось открытие “Экологической тропы к Калищенскому озеру” в Сосновом Бору. Также в рамках нового экомаршрута «Тропа южного берега» туристы смогут пройти пешком от Ораниенбаума до Соснового бора. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.

Представителям турбизнеса также озвучили информацию о режиме работы музеев и представили варианты размещения в регионе: гостиницы, базы отдыха, санатории.

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Напомним, что при планировании посещения Ленобласти следует учитывать ограничения, введенные в регионе из COVID-19. Отметим, что по сравнению с 2019 годом средняя ставка аренды на дачи в Ленобласти выросла более чем на 20%. По мнению некоторых экспертов, этот показатель достиг уже 30%. Отмечается, что более 80% предложений уже закрыты — дачи сданы в долгосрочную аренду. Рекомендуем вам задуматься о месте для проведения своего отпуска уже сейчас.