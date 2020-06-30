Для развития музейного дела в Ленобласти будет принят новый закон

Для развития музейного дела по различным направлениям законопроектом предлагается определить различные формы государственной поддержки музеев в Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вчера, 29 июня, постоянная комиссия по образованию, науке, культуре, туризму и делам молодежи парламента региона рассмотрела в первом чтении законопроект «О музеях и музейном деле в Ленинградской области». Проект областного закона, инициированный депутатом Вадимом Малыком, подготовлен в целях развития законодательства Ленобласти в сфере музейного дела.

В настоящее время в региона работают 35 государственных музеев, подведомственных комитету по культуре Ленобласти, из них 5 музеев созданы в течение последних пяти лет, 8 муниципальных музеев, 14 частных музеев и большое количество школьных музеев. Муниципальные музеи созданы только в 6 муниципальных районах (Волосовский, Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский) и городском округе Сосновый Бор. Частные музеи представлены в 8 муниципальных районах области, в том числе в тех же районах, что и муниципальные музеи, а также в Лужском и Тосненском районах. В остальных муниципальных районах области система негосударственных музеев не развита.

В 2019 году количество граждан, посетивших государственные музеи на территории Ленинградской области, составило свыше 1 млн человек, включая граждан до 30 лет.

Особенности создания и правовое положение музеев регулируются Федеральным законом «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Однако при осуществлении музейного дела возникают вопросы и проблемы, не урегулированные федеральным законодательством.

В целях их урегулирования законопроект регламентирует правоотношения, связанные с организацией музейного дела в Ленобласти: определяет особенности организации и деятельности музеев и полномочия органов государственной власти региона в сфере музейного дела, регулирует правовой режим музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в собственности Ленобласти и закрепленных за государственными музеями, вопросы создания и деятельности государственных музеев, а также предусматривает систематизацию сведений о музеях, музейных предметах и музейных коллекциях, находящихся на территории Ленобласти.

Большинство полномочий в сфере музейного дела предлагается отнести к полномочиям комитета по культуре 47 региона, являющимся органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление государственного регулирования в области культуры, в сфере музейного дела.

Систематизацию сведений о музеях, музейных предметах и музейных коллекциях, находящихся на территории Ленинградской области, предлагается осуществлять на основании Реестра музеев Ленинградской области и Регионального каталога музейных предметов и музейных коллекций.

Для развития музейного дела по различным направлениям законопроектом предлагается определить различные формы государственной поддержки музеев в Ленинградской области.

Законопроект призван создать единую правовую основу для развития системы музейного дела на территории Ленинградской области.

По словам инициатора Вадима Малыка, принятие законопроекта позволит своевременно урегулировать вопросы, связанные с осуществлением музейного дела, созданием и поддержкой музеев на территории Ленинградской области, что повлечет повышение доли туристической отрасли в валовом региональном продукте и увеличение доходности и налоговых поступлений от туристической отрасли.

Проект закона после обсуждения комиссия решила подержать в первом чтении на ближайшем пленарном заседании ЗакСа.