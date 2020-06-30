К 2024 году Ленобласть будет покрыта сетью образовательных центров для молодежи

Об этом рассказал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, на состоявшемся 29 июня заседании профильной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи депутаты ЗакСобрания ознакомились с информацией по двум направлениям реализации национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области — «Цифровая образовательная среда» и «Точка роста».

С докладом перед региональными парламентариями выступил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов. Инициатором этого выступления стал председатель комиссии Александр Перминов.

По информации Сергея Валентиновича, региональный проект «Цифровая образовательная среда» включен в госпрограмму. Благодаря заключенному с Министерством просвещения соглашению о предоставлении субсидий в 2020 году по программе на реализацию проекта будет потрачен 171 миллион рублей, в 2021 — 12 миллионов, в 2022 — 92 миллиона рублей.

В июле нынешнего года 58 школ из 18 районов и 5 профессиональных образовательных организаций должны быть оборудованы компьютерным и интерактивным оборудованием для подключения к дистанционным образовательным платформам. Еще сорок одна школа получит оборудование в 2022 году.

Также в Ленинградской области появятся «It-кубы» — центры цифрового образования, где молодежь будет обучаться программированию и участвовать в различных тематических конкурсных мероприятиях. Первый «It-куб» откроется 1 сентября этого года на базе Киришского политехнического техникума. В следующем году такой получит новая школа поселка Бугры Всеволожского района.

Кроме того, в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа» было открыто 28 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые предназначены для сельских школ. Благодаря им в образовательных учреждениях усовершенствованы методы обучения таким предметам, как «Технология», «Информатика» и «ОБЖ». Ребята познают данные предметы в новом современном формате, для этого «Точки роста» оснащены 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, цифровыми аппаратами и тренажерами-манекенами для отработки навыков оказания первой помощи.

Общий объем финансирования по обновлению материально-технической базы Центров «Точка роста» в 2019 году составил 45 миллионов рублей. В 2020 году в реализации данного проекта, который был высоко оценен Министерством просвещения РФ, примут участие 23 школы из 15 районов Ленинградской области. На это будет потрачено более 25 миллионов рублей. В 2022 году планируется создание еще двенадцати «Точек роста».

«К 2024 году Ленинградская область будет покрыта большой сетью многопрофильных образовательных центров для молодежи, — подчеркнул Сергей Тарасов в завершении своей речи. — Это будет достигнуто путем обновления информационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания современной информационной платформы».

Как уже ранее писал ivbg.ru, 2020 году в регионе запланировано построить 23 центра образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точки роста». Кроме того, продолжатся строительство 7 детских садов и 8 школ, а также реновация 11 школ и 4 профессиональных учреждений.

«Пандемия коронавирусной инфекции заставила нас жить и работать по-новому, а воспитанников учебных заведений получать знания, используя возможности современных технологий. Мы будем содействовать тому, чтобы «Точки роста» появились в каждой сельской школе», — отметил Александр Перминов.

Депутаты приняли к сведению доклад председателя регионального комитета образования и единогласно поддержали инициативу Александра Перминова — своими глазами увидеть, как сегодня обучается молодежь.

Отметим, что за два года реализации нацпроекта «Образование» школы, училища, организации допобразования Ленобласти получат новое оборудование, лаборатории и мастерские, кванториумы и перейдут на самые современные образовательные программы. Для реализации нацпроекта «Образование» регион привлек федеральное софинансирование на 2019-2020 годы в размере 631 млн рублей и вложит 621 млн рублей из бюджета.