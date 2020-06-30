Бани, концерты на открытом воздухе: в Ленобласти отменили ряд ограничений

В Ленобласти вводятся новые послабления. Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, с согласия местных властей на местах без ограничений разрешаются автомобильные кинотеатры и концерты на открытом воздухе.

В “красной” зоне открываются бани только в тех населенных пунктах, где нет централизованного горячего водоснабжения. И, конечно же, только с согласия муниципальных властей. В “желтой” и “зеленой” бани работают без ограничений.

В “красной” и “желтой” зонах работают только летние кафе и террасы, в “зеленой”– разрешена работа общепита в помещениях.

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Массовые мероприятия разрешены только в “зеленой” зоне. Участники должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. При этом на открытом воздухе должно быть не более 100 участников, в помещениях количество человек ограничено площадью – не более одного человека на 4 кв. метра.

Также разрешено проведение спортивных соревнований для видов спорта с командами не более двух человек. Заполняемость трибун на открытом воздухе не более 10%.

Во всех районах разрешены транспортные и автобусные экскурсии. При условии: заполняемость автобуса на 50%, через одно свободное место, но не более 20 экскурсантов.