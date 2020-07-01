На КАД Opel врезался в стоящую «Ладу» — видео

Во вторник вечером на юго-западе Санкт-Петербурга произошла дорожная авария.
По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу, на КАД произошло столкновение двух автомобилей марки «Лада». Водители автомобилей вышли из них и ждали сотрудников ГИБДД на пределами трассы, когда в одну из стоящих машин на большой скорости влетел Opel. От сильного удара автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель Opel был госпитализирован с травмами лёгкой степени тяжести и повреждённой рукой.
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25.06.2020 343
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.