На КАД Opel врезался в стоящую «Ладу» — видео

Во вторник вечером на юго-западе Санкт-Петербурга произошла дорожная авария.

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По информации УГИБДД по Санкт-Петербургу, на КАД произошло столкновение двух автомобилей марки «Лада». Водители автомобилей вышли из них и ждали сотрудников ГИБДД на пределами трассы, когда в одну из стоящих машин на большой скорости влетел Opel. От сильного удара автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель Opel был госпитализирован с травмами лёгкой степени тяжести и повреждённой рукой.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.