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Леноблводоканал до конца года откроет шесть модульных станций очистки сточных вод

Во Всемирный день окружающей среды «Леноблводоканал» отчитался о строительстве новых модульных станций очистки сточных вод в Ленобласти.

Леноблводоканал до конца года откроет шесть модульных станций очистки сточных вод - Планируется, что до конца 2026 года будут построены еще шесть модульных станций для населенных пункт
Фото: ГУП «Леноблводоканал»

Два таких объекта уже введены в эксплуатацию в 2026 году — в Осельках во Всеволожском районе и в Семиозерье в Выборгском. Они обеспечивают нужды 3000 человек. Производительность первой станции — 400 кубометров в сутки, второй — 500 кубометров в сутки.

Планируется, что до конца 2026 года будут построены еще шесть модульных станций для населенных пунктов, где проживают 8000 человек. Работы развернутся в Юкках во Всеволожском районе, Новоселье в Сланцевском районе, Петровском и Ромашках в Приозерском районе, Усадище в Волховском районе и Рябово в Выборгском районе.

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02.06.2026
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Теги

станция очистки сточных вод Леноблводоканал Ленобласть
Новости Происшествия

Возгорание в котельной реабилитационного центра произошло в Кингисеппском районе

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

В деревне Котлы Кингисеппского района Ленинградской области ликвидировали возгорание в котельной реабилитационного центра. Об этом 5 июня сообщает региональное управление МЧС.

«Поступило сообщение о пожаре. По прибытии подразделений установлено, что в одноэтажном рубленом здании котельной (крытой ондулином, размером 6×10 м) горит обстановка на площади 40 кв. м.», — указано в сообщении.

Информация о пострадавших и погибших в результате возгорания не не поступала. 

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Теги

Кингисеппский район пожар

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