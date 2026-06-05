Во Всемирный день окружающей среды «Леноблводоканал» отчитался о строительстве новых модульных станций очистки сточных вод в Ленобласти.

Два таких объекта уже введены в эксплуатацию в 2026 году — в Осельках во Всеволожском районе и в Семиозерье в Выборгском. Они обеспечивают нужды 3000 человек. Производительность первой станции — 400 кубометров в сутки, второй — 500 кубометров в сутки.

Планируется, что до конца 2026 года будут построены еще шесть модульных станций для населенных пунктов, где проживают 8000 человек. Работы развернутся в Юкках во Всеволожском районе, Новоселье в Сланцевском районе, Петровском и Ромашках в Приозерском районе, Усадище в Волховском районе и Рябово в Выборгском районе.