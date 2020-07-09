Дрозденко: поздравляю вас с Днем явления чудотворной иконы Тихвинский Божией Матери

Губернатор Ленинградской области Александра Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем памяти Тихвинской иконы Божией Матери, который отмечается 9 июля.

В своем поздравлении глава Ленобласти отметил, что более четырех веков Тихвинская обитель является одним из важнейших центров духовной жизни России. Главная ее святыня — образ Тихвинской иконы Божией Матери — почитается как заступница России и покровительница Ленинградской земли.

«Не раз в тяжелые моменты истории нашей страны Божия Матерь являла чудеса, защищала ленинградские города, мирных жителей и русских воинов. В этом году исполняется 637 лет со дня чудесного явления образа Богоматери над водами Ладожского озера и реки Тихвинки, где и был в последствии основан Богородичный Успенский мужской монастырь», — рассказал Александр Юрьевич.

Подытожил свое поздравление глава Ленобласти пожеланием всем ленинградцам крепкого здоровья, мира и благополучия.

«Пусть праздник явления иконы Тихвинской Божией Матери наполнит ваши сердца светлой радостью, верой в добро и принесет в жизнь каждого счастливые перемены», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Божья Матерь имеет множество образов, однако тихвинская икона особо почитаема наряду с Владимирской и Казанской. Рукопись «Сказания о Тихвинской иконе Богоматери» датирует появление образа 1383 годом – датой основания города Тихвин.

В годы ВОВ икона попала в американскую зону оккупации Германии, откуда была перевезена в чикагский Свято-Троицкий собор. В Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь образ был возвращен в 2004 году икону, тогда же монастырь посетил президент России Владимир Путин. В 2019 году исполнилось 15 лет с момента возвращения Тихвинской иконы в историческую обитель.