Полигон «Северная Самарка» закроют в 2021 году

Слухи о расширении, которые последние несколько дней появлялись в соцсетях, оказались фейком — полигон «Северная Самарка» во Всеволожском районе закроют в 2021 году.

Так, в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована информация о том, что для расширения полигона идет вырубка леса. Сообщалось, что «к вечеру будет поле, много техники, а потом засыплют, как обычно, мусором». Более того, для расширения полигона якобы идет вырубка леса.

В других сообщениях появилась информация о том, что соглашение о расширении «Северной Самарки» уже было якобы подписано Александром Дрозденко и Александром Бегловым. Эта информация также оказалась фейком. Фейковые сообщения связаны с тем, что неподалеку работает компания «Техноэксполес», которая разрабатывает песчаный карьер.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов сообщил, что в этом районе остановят вырубку леса, пока не решает вопрос о дальнейших действиях, передает Online47.

Ранее ivbg.ru писал, что начальник мусорного полигона в Лужском районе стал фигурантом уголовного дела. Главе мусорного полигона ООО “АВТО-БЕРКУТ” предъявили обвинение в нарушении правил обращения отходов.