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Пенсионер признался в убийстве зятя отверткой в Гостилицах

Автор: Илья Серов
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Вчера, 3 июля, в полицию обратился 70-летний житель деревни Гостилицы Ломоносовского района. Он признался в убийстве 48-летнего мужа своей дочери.

По словам мужчины, преступление он совершил 1 июня: оппоненты поспорили на кухне, пожилой мужчина схватился за отвертку и воткнул ее в сердце зятю. В ночь злоумышленник увез тело на пустырь, расположенный в 500 метрах от дома, и закопал. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти.

Правоохранители вскоре выехали на место и обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Подозреваемый задержан, следствие настаивает на заключении под стражу.

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