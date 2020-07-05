Врач рассказала, кому нельзя мыться в холодной воде

Врач-дерматолог Екатерина Мокина сообщила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями купание в холодной воде противопоказано, передает «АиФ».

Специалист объясняет это тем, что в таких случаях сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются — такое бывает даже у здоровых людей, поэтому имеющим болезни сердца и сосудов такие процедуры противопоказаны.

Мокина отметила, что моющие средства ведут себя гораздо лучше в теплой воде, при этом холодная вода не дает возможности полноценно и правильно очистить кожу от этих средств и от загрязнений.