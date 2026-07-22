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В Петербурге может появиться наземное метро

Глава Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин заявил о планах создания системы наземного метро на базе городских электричек.

По его словам, основой будущей сети станет интеграция железной дороги в городской общественный транспорт. Первый шаг уже сделан: в прошлом году было организовано тактовое движение электричек по пяти направлениям, а весной текущего года запущен маршрут Балтийский вокзал – Гатчина. Следующий этап — запуск единого билета. Владельцы карты «Подорожник» смогут пересаживаться между электричками и метро со скидкой.

Власти рассчитывают, что в перспективе наземное метро превратится в сеть городских поездов, способную перевозить до 180 млн пассажиров в год.

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Zeit: в ФРГ будут производить ядерное топливо российского типа с использованием российских технологий

Власти федеральной земли Нижняя Саксония разрешили расширить завод Advanced Nuclear Fuels GmbH в городе Линген для производства топлива для АЭС российского типа.

Как сообщает Die Zeit, предприятие будет выпускать шестигранные тепловыделяющие сборки с использованием технологий российской компании «ТВЭЛ», входящей в «Росатом». Оператором завода является Advanced Nuclear Fuels GmbH, которая входит во французский концерн Framatome.

Расширение предприятия одобрили при условии соблюдения строгих требований безопасности. Сотрудникам «ТВЭЛ» и «Росатома» запретят доступ на территорию завода. Российское оборудование и программное обеспечение должны пройти независимую проверку и быть изолированы от остальной IT-инфраструктуры предприятия. Все тепловыделяющие элементы, поставляемые из России, будут проходить полный контроль.

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