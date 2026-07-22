Глава Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин заявил о планах создания системы наземного метро на базе городских электричек.

По его словам, основой будущей сети станет интеграция железной дороги в городской общественный транспорт. Первый шаг уже сделан: в прошлом году было организовано тактовое движение электричек по пяти направлениям, а весной текущего года запущен маршрут Балтийский вокзал – Гатчина. Следующий этап — запуск единого билета. Владельцы карты «Подорожник» смогут пересаживаться между электричками и метро со скидкой.

Власти рассчитывают, что в перспективе наземное метро превратится в сеть городских поездов, способную перевозить до 180 млн пассажиров в год.