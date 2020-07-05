Домушник вынес из квартиры жителя Кингисеппа ноутбук и смартфон

Вчера, 4 июля, в полицию обратился житель Кингисеппа 1998 года рождения. Мужчина сообщил, что его обокрал неизвестный.

Так, домушник посетил квартиру на пятом этаже дома на Октябрьской улице в период с 21 июня по 4 июля. Злоумышленник взломал замок входной двери, проник в квартиру и забрал ноутбук Lenovo и мобильный телефон Honor 7X.

В тот же день был задержан парень 1999 года рождения на улице Воровского. У него частично изъяли похищенное, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.