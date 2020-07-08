Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 621

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 621, Санкт-Петербурге — 295, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 621, 2. Санкт-Петербург — 295, 3. Ханты-Мансийский АО – 268», — говорится в сообщении.

Также за сутки 263 новых случая зафиксированы в Свердловской области, 240 — в Иркутской, 217 — в Нижегородской.

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Наименьшее число случаев — в Чечне и Еврейской автономной области — по шесть, в Магаданской области — четыре, в Чукотском автономном округе — один.