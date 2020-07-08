В Ленинградской области стартовал ряд конкурсов, связанных с грядущими выборами губернатора региона, которые пройдут 13 сентября 2020 года.

Первый конкурс называется «Читай! Думай! Выбирай!», он проводится среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому просвещению и информированию избирателей Ленинградской области по следующим номинациям:

на лучшую работу муниципальных публичных библиотек муниципальных районов и городского округа Ленинградской области;

на лучшую работу муниципальных библиотек городских поселений;

на лучшую работу муниципальных библиотек сельских поселений.

Для награждения победителей конкурса в каждой номинации предусмотрены: первая премия в размере 20 тысяч рублей, вторая премия – 15 тысяч, третья – 10 тысяч. Материалы следует представить в Леноблизбирком не позднее 1 октября 2020 года.

Следующий конкурс — «МедиаВыборы». Участие принимают журналисты региона на лучший материал о выборах губернатора в трех номинациях:

за лучший сюжет в телеэфире;

за лучший сюжет в радиоэфире;

за лучшую публикацию в печатном СМИ (сетевом издании).

Для награждения победителей конкурса предусмотрены в каждой номинации: первая премия в размере 18 тысяч рублей, вторая премия – 13 тысяч, третья – 8 тысяч. Участниками могут стать как отдельные журналисты, так и авторские коллективы. Работы также следует отправить до 1 октября.

Третий конкурс — «Волонтеры Избиркома» — определит лучшую работу волонтерской организации региона на грядущих выборах губернатора. Для награждения победителей конкурса предусмотрены: первая премия в размере 20 тысяч рублей, вторая премия – 15 тысяч, третья – 10 тысяч, поощрительная премия. Материалы на конкурс должны быть представлены в Леноблизбирком не позднее 23 сентября 2020 года.

Последний конкурс — «Я – будущий избиратель!». Участие принимают школьники 47 региона в следующих номинациях:

будущие избиратели в возрасте 7-10 лет: номинация – на лучший плакат или рисунок, отражающий избирательную тематику;

будущие избиратели в возрасте 11-15 лет: номинация – на лучшую фотографию со слоганом, призывающим принять участие в выборах;

молодые и будущие избиратели в возрасте 16-18 лет: номинация – на лучший видеоролик (или презентацию), разъясняющие избирательное законодательство.

Для награждения победителей конкурса предусмотрены в каждой номинации: одно первое место – 3 тысячи рублей, два вторых места – 2 тысячи, три третьих места – 2 тысячи. Материалы на конкурс должны быть представлены в Леноблизбирком не позднее 18 октября 2020 года.

Подробные условия участия на сайте Леноблизбиркома в разделе «конкурсы».