Рыбаки получили условные сроки за ночную ловлю на Ладожском озере

Приозерский городской суд признал виновными 41-летнего жителя деревни Снегиревка и его земляка-ровесника. Они ловили рыбу с помощью сетей.

Следствие считает, что в апреле ночью двое мужчин на Ладожском озере расставили сети в районе нереста плотвы, окуня, щуки, леща и сига. Их добычей стала рыба на 47,3 тыс. рублей.

Мужчин задержали инспекторы Северо-Западного управления Росрыболовства. Суд назначил каждому по два года лишения свободы условно. Подсудимые также должны уничтожить лодку и восемь сетей.