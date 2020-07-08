ТЦ «Кубус» в Выборге проверили после письма о возможном минировании

Вчера вечером, 7 июля, на почту УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о подозрительной жительнице Выборга.

Автор письма выразил обеспокоенность тревожными новостями о возможных взрывах и сообщил, что наткнулся на Telegram-канал, посвященный минированию Выборга. По его словам, соседка может быть причастна к созданию канала, поэтому местный житель призвал сотрудников спецслужбы отреагировать на ситуацию, поскольку в городе могут прогреметь взрывы.

Оперативники проверили ТЦ «Кубус» и не нашли подозрительных предметов. Эвакуация не проводилась. Об этом сообщает vyborg.tv.