Оперштаб: 8 805 человек выписаны в России после коронавируса за сутки, за все время- 481 316

За сутки в России 8 805 человек выписаны после лечения коронавируса, всего выздоровели 481 316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 805 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 481 316», — говорится в сообщении.

В частности, 1173 человека выписаны в Москве, 372 — в Подмосковье, 318 — в Красноярском крае, 316 — в Нижегородской области.