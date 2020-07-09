Пьяный житель Волхова разбил о голову пожилой матери бутылку

Пенсионерку госпитализировали с многочисленными серьезными травмами головы.

В квартире одного из домов на Южном бульваре в Волхове 50-летний мужчина разбил о голову 73-летней матери бутылку. Сын был пьян, сообщают “Невские новости” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Врачи диагностировали у женщины ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости и многочисленные ушибы и гематомы.

Против мужчины возбуждено уголовное дело.