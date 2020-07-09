Многодетная семья должна вернуть «подаренную» Бегловым квартиру через 5 лет

Во время выписки врио губернатора Беглов вручил многодетной семье подарок – документы на трехкомнатную квартиру в Приморском районе. Акцент сделан во всеуслышание и именно на том, что это подарок.

А на самом деле квартиру предоставили по договору безвозмездного пользования. Семья, в которой родились сразу четверо детей, не имеет права собственности. Через пять лет они должны будут вернуть «подаренную» жилплощадь.

После окончании договора мать четверых детей Оксана, переехавшая в Петербург из Рощино Ленобласти, может встать на жилищный учет многодетных. Но при условии 10 лет петербургской прописки. Она наступит для Оксаны в 2023 году.