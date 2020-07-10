Оперштаб: наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 637

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 637, Санкт-Петербурге — 300, Свердловской области — 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 637, 2. Санкт-Петербург — 300, 3. Свердловская область – 275», — говорится в сообщении.

Также за сутки 263 случая зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 240 — в Алтайском крае, 219 — в Нижегородской области.

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