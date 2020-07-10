Оперштаб: за сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом, за все время — 11 017

За сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом, за все время — 11 017, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 174 летальных случая… За весь период по России умерло 11 017 человек», — говорится в сообщении.

В частности, 28 человек умерли в Москве, 21 — в Санкт-Петербурге, 17 — в Красноярском крае, 13 — в Подмосковье, 10 — в Свердловской области.