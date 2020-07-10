Петербуржцев предупредили о второй волне COVID-19

Анестезиолог-реаниматолог Медико-хирургического центра им. Пирогова Михаил Замятин сообщил, что пик эпидемии COVID-19 в городе пройден.

По словам Михаила Замятина, вирус отступил, но не ушел. Эксперты отмечают, что Петербург должен быть готов ко второй волне. Сейчас у специалистов есть возможность проанализировать статистику и опыт противодействия болезни.

Ранее ivbg.ru писал, как экс-главврач Боткинской больницы объяснил высокую летальность от COVID-19 в Петербурге. В июне она составила 14,4 %. При этом в Москве – 3,46 %. По России – 2,05 %.