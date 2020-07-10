Девочка пила водку до потери сознания в Бокситогорске

В полицию Бокситогорского района 9 июля сообщили о 13-летней девочке, госпитализированной в невменяемом состоянии в больницу Бокситогорска.

Школьница выпивала водку в компании 14-летнего мальчика у себя дома. И пила алкоголь до тех пор, пока не потеряла сознание. В бессознательном состоянии и лежащей на кровати ее застала мама, пришедшая с работы.

В отличие от девочки, мальчику в ходе их совместного алкогольного мероприятия удалось сохранить разум. На это указывает то, что при виде женщины он сразу же сбежал. Состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.