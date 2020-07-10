Экс-начальник полиции, покрывавший незаконную торговлю в Девяткино, получил условный срок

Бывшего начальника линейного пункта полиции на станции метро в Девяткино признали виновным в получении взяток от нелегальных торговцев.

Ранее ivbg.ru писал, что полицейский в 2018-2019 года систематически получал взятки от коммерсантов, которые организовали незаконную торговлю у метро “Девяткино”. За покровительство он получил более 205 тысяч рублей.

Собранные доказательства оказались достаточными для признания его вины. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Кингисеппском районе полицейский за взятки прикрывал наркоторговцев. За «крышевание» он заработал более 1 миллиона рублей.