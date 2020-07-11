Мигрант изнасиловал пассажирку такси в Мурино

Вчера утром, 10 июля, во всеволожскую полицию обратилась 19-летняя девушка. Она заявила об изнасиловании, преступление произошло накануне вечером в Мурино.

По словам потерпевшей, она села в такси на Привокзальной площади и назвала адрес поездки, однако водитель поехал по другому маршруту и они оказались в лесу. Водитель заставил пассажирку раздеться, после чего изнасиловал.

Спустя полтора часа после обращения был задержан подозреваемый. Им оказался 25-летний гражданин Узбекистана, живущий в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело.