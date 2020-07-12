Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с 1 августа

В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля и максимальная прибавка работающим пенсионерам, соответственно, составит 279 рублей.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла.В прошлом году работающими пенсионерами считались около 14 млн россиян. С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составляет 5 686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше будет пенсия.

С 1 августа россиянам пересчитают размер накопительных пенсий, они будут повышены на 9,13%. Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — 1705 рублей в месяц.

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