Пенсионерку спустя почти сутки нашли в лесу в Тосненском районе

Сегодня днем, 12 июля, из леса в районе садоводства «Захожье-2» в Тосненском районе вывели 79-летнюю пенсионерку. Она пропала накануне вечером.

Женщина пропала около семи часов вечера — она шла на электричку, а потом стемнело и она заблудилась. Спустя время ей навстречу вышел лесник, сообщает 47news.

Вот сейчас чаем напоили, накормили, везём домой. Всё хорошо. Ей лесник навстречу вышел», — сообщила приятельница пенсионерки.

Ранее ivbg.ru писал, что убежавшего из наркодиспансера жителя Рощино нашли мертвым в лесу под Выборгом. Его искали, но застать в добром здравии не успели.