О том, что собор Святой Софии снова станет мечетью, стало известно 10 июля. Турецкий суд отменил решение правительства от 1934 года, согласно которому из мечети он должен превратиться в музей.

Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии готовят рекомендации о подготовке к проведению мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле, передает Hurriyet.

По данным газеты, рассматривается возможность установить в соборе специальную систему освещения, при которой во время богослужений молящимся не будут видны христианские мозаики и фрески. Издание уточняет, что во время богослужений лазерные лучи будут затемнять лица святых во время богослужений, тогда как их одежда и другие элементы росписей останутся на виду.

Другой вариант предполагает, что мозаику будет закрывать занавес, но эта мера не рассматривается в качестве основной, пишет Hurriyet. Турецкие власти обещают бережно относиться к фрескам и мозаикам, чтобы не столкнуться с негативом из-за ненадлежащего обращения с историческими ценностями.

Ислам запрещает изображения живых существ, поскольку это считается идолопоклонничеством и противоречит основе учения о чистом единобожии.

Газета также указывает, что в той части собора Святой Софии, где будут проходить молитвы, для их участников расстелют ковер. Чтобы туристы не наступали на него, их будут проводить по специально созданному коридору.

Папа Римский Франциск огорчен решением переделать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.