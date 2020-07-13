Оперштаб: за сутки в России выписаны 2 960 человек после COVID-19, за все время — 504 021

За сутки в России выписаны 2 960 человек после лечения коронавируса, за все время — 504 021, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 960 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 504 021», — говорится в сообщении.
В частности, за сутки 394 выписаны в Москве, 332 — в Подмосковье, 187 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 152 — в Санкт-Петербурге.
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13.07.2020 83