Оперштаб: за сутки в России выписаны 2 960 человек после COVID-19, за все время — 504 021

За сутки в России выписаны 2 960 человек после лечения коронавируса, за все время — 504 021, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2 960 человек… За весь период выписано по выздоровлению по России – 504 021», — говорится в сообщении.

В частности, за сутки 394 выписаны в Москве, 332 — в Подмосковье, 187 — в Ханты-Мансийском автономном округе, 152 — в Санкт-Петербурге.