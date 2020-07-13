Жителей 47 региона приглашают принять участие в конкурсе «АТОМ РЯДОМ», организованном Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом»

Конкурс пройдет во всех регионах России с 6 июля по 20 августа 2020 года. Для участия необходимо снять видео на тему «мирного атома» и заполнить анкету на сайте, там же можно ознакомиться с подробными правилами участия в конкурсе. 85 победителей получат ценные призы.

Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию.