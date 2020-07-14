В Тихвине селфи на мосту над железной дорогой стало смертельным для ребенка

Ребенок скончался в Тихвине от травм, полученных при падении с железнодорожного моста.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Ленобласти, в больницу Тихвина 13 июля был доставлен девятилетний мальчик с травмами характерными для падения с высоты. Позднее выяснилось, что ребёнок хотел сделать селфи на железнодорожном мосту на Центролитовской улице, однако сорвался и упал с него.
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13.07.2020 216
В больнице мальчик скончался от полученных травм. По факту произошедшего будет проведена проверка.