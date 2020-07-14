Зарплату госслужащим повысят в России с октября

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующий указ уже подписал президент России Владимир Путин. Зарплаты повысятся с 1 октября 2020 года.

Месячные оклады госслужащих с октября вырастут на 3 % – в 1,03 раза. Зарплата повысится у гражданских служащих, дипломатических работников МИДа и представительств МИДа на территории России.

Ранее ivbg.ru писал о том, что полицейским Петербурга и Ленобласти увеличили зарплату. Начиная с 1 июля 2020 года ежемесячная надбавка к окладу должна составить около 6000 рублей.