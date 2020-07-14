Оперштаб: за сутки в России скончались 175 человек с COVID-19, за все время — 11 614

За сутки в России скончались 175 человек с COVID-19, за все время — 11 614, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки подтверждено 175 летальных случаев… За весь период по России умерло 11 614 человек», — говорится в сообщении.
В частности, 37 человек за сутки скончались в Москве, 31 — в Санкт-Петербурге, девять — в Свердловской области.
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14.07.2020 66