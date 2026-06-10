Против фармацевта завели уголовное дело.

В городе Волосово против местного жителя завели уголовное дело по статье об использовании поддельных документов. Мужчина работал заведующим аптеки с фальшивым дипломом об образовании. Об этом 10 июня сообщили в прокуратуре по Ленинградской области.

«Прокуратура Волосовского района требует исключения из Федерального регистра сведений о фармацевте с подложным дипломом Прокуратура Волосовского района выявила факт использования подложного диплома заведующим аптекой в г. Волосово», — указано в сообщении.

Проверка ведомства показала, что работодатель внес в Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников сведения о подчиненном, который не получал соответствующее медицинское образование.

Теперь ведомство через суд добивается исключения подозреваемого из регистра.